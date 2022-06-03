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  3. Tıp dünyasında devrim niteliğinde gelişme! 3d yazıcı ile kulak yaptılar

Tıp dünyasında devrim niteliğinde gelişme! 3d yazıcı ile kulak yaptılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğduğundan beri sol kulağının gelişmediği 20 yaşındaki hastaya 3d baskı ile üretilen kulak nakledildi. Operasyonda kullanılan organın kadının kendi hücrelerinde üretildiği açıklandı.

Tıp dünyasında devrim niteliğinde gelişme! 3d yazıcı ile kulak yaptılar

Dünya'da teknolojik gelişmeler her geçen gün değişim ve gelişim gösterirken bir yenilikte ABD'den geldi. Doğuştan sol kulağının gelişmediği ve kulak yokluğu ile bilinen hastalık  Meksikalı bir kızda görüldü. Çok nadir görülen bu durumunda kulak deforme oluyor ya da olması gerekenden çok daha küçük olabiliyor. Tıp dünyasında bir ilk.

Kulağının olduğundan küçük ve gelişmemiş olduğu 20 yaşındaki kız bu durumu gizlemeyi saçlarıyla yapmayı deniyordu. ABD'li doktorlarda kızın bu durumdan kurtulmasını sağlayarak tıp dünyasında bir ilke imza attılar.

Tıp dünyasında devrim niteliğinde gelişme! 3d yazıcı ile kulak yaptılar

KIKIRDAKTAN HÜCRE ALIP KULAK YAPTILAR

Kızın kulağındaki kıkırdaktan hücreler alarak milyarlarca hücreye böldüler. Hücreler sağlıklı kulağın 3 boyutlu taramasıyla birlikte 3D Bio şirketine gönderildi. Hücreler, kolajen bazlı biyo-mürekkep ile birleştirildi ve bir biyoyazıcıya yerleştirildi ve 10 dakika için de baskı işlemi gerçekleştirildi. Baskının ardından kız operasyona alınarak kulak nakledildi. 

Tıp dünyasında devrim niteliğinde gelişme! 3d yazıcı ile kulak yaptılar

BU İŞLEM İLERDE DAHA DA YAYGINLAŞACAK

Uzmanlar yapılan bu işlemin ilerde daha yaygınlaşacağını ve daha hızlı bir şekilde yapılabileceğini düşünüyor. Vücudun nakledilen bu dokuyu kabul edip etmeyeceğine ise, alınan dokuların vücuttan parçalar olduğu için bir sorun olmayacağı bilgisini verdiler. 

Tıp dünyasında devrim niteliğinde gelişme! 3d yazıcı ile kulak yaptılar

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