Tıp Elektroniği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tıp Elektroniği Teknisyeni görev tanımı nedir, Tıp Elektroniği Teknisyeni ne iş yapar, Tıp Elektroniği Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıp Elektroniği Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıp Elektroniği Teknisyeni Tanımı;

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Tıp Elektroniği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıp Elektroniği Teknisyeni Maaşları

Tıp Elektroniği Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tıp Elektroniği Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıp Elektroniği Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.06

Meslek Adı :

Tıp Elektroniği Teknisyeni Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıp Elektroniği Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalp, beyin gibi organların çalışma şekillerini kaydeden EEG ve EKG cihazlarının tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmalar yapmak,

b) Kan akışı ve kan miktarı ölçümü yapan cihazların elektronik devreleri üzerinde çalışmalar yapmak, elemanlarını tanımak, meydana gelecek arızaları gidermek,

c) Cihazların periyodik (günlük, haftalık,aylık ve yıllık) bakımlarını yapmak,

d) Cihazları test etmek ve kalibrasyon ayarlarını yaparak kullanıma hazır olmasını sağlamak,

e) Cihazların yedek parça veya eleman ihtiyacını belirlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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