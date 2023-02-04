Tıp literatürüne giren genç anne yaşamını yitirdi!

Kocaeli'de yaşayan hamile anne koronavirüs nedeniyle akciğerleri hasar görmüş ve makinaya bağlı bir doğum gerçekleştirmişti. Tıp literatürüne giren anne ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti.

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Tıp literatürüne giren genç anne yaşamını yitirdi!

Kocaeli'nin Gembe ilçesinde yaşayan Nida Pelit hamilelik döneminde koronavirüse yakalandı ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınmıştı. Anne Nida Pelit Dünyadaki ilk vaka olarak literatüre girmişti.

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KORONAVİRÜS AKCİĞERLERİNİ ETKİLEMİŞTİ

Koronavirüs nedeniyle akciğer rahatsızlığı geçiren genç anne Pelit, 2021 yılı ekim ayında kızı Mihra bebeği dünyaya getirmiş ve 2022 mart ayında taburcu olmuştu. Anne Nida Pelit, İstanbul Kartal'da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Pelit’in naaşı, bugün Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

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