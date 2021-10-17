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  3. Tıp merkezinde büyük ihmal! Böbrek taşı kırdırmak için gittiği hastanede can verdi!

Tıp merkezinde büyük ihmal! Böbrek taşı kırdırmak için gittiği hastanede can verdi!

İstanbul, Ümraniye'de yaşayan 40 yaşındaki Burçin Demircioğlu, böbrek taşı kırdırmak için gittiği hastanede verilen anestezi sırasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren genç adama verilen anestezinin usulüne uygun yapılmadığı tespit edildi.

Tıp merkezinde büyük ihmal! Böbrek taşı kırdırmak için gittiği hastanede can verdi!

İstanbul, Ümraniye'de ikamet eden 40 yaşındaki Burçin Demircioğlu'nun uzun yıllardır böbreğinde taş vardı ve bu nedenle  zaman zaman tedavi için bazı hastanelere giderek tedavi oluyordu.

İstanbul Eyüp'teki bir Tıp Merkezine başvurarak 3 seans taş kırdırma işlemi satın alan Demircioğlu İlk iki seans sonrası 3. Kez seansa girmek üzere merkeze gitti. İşleme başlarken anestezi verilen Demircioğlu, işlem sırasında rahatsızlandı. Burçin Demircioğlu, doktorların müdahale etmesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

ANESTEZİ ÖLDÜRDÜ

Burçin Demircioğlu'nun eşi Nesrin Demircioğlu, eşinin ölümüyle ilgili şikayetçi oldu. Dosya, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ali Tıp, anestezi uzmanının anestezi yönetimini usulüne uygun yapmadığı bu suretle tıbbı uygulama hatasının olduğunun bildiren bir rapor sundu.

Tıp merkezinde büyük ihmal! Böbrek taşı kırdırmak için gittiği hastanede can verdi!

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