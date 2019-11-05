Tıp öğrencileri beyaz önlük giydi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesine 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için "Beyaz Önlük Giyme" töreni gerçekleştirildi.

Morfoloji binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanlarının hazırladığı müzik dinletisinin ardından Tıp Fakültesine en yüksek puan ile yerleşen Şevval Kahramanoğlu bir konuşma yaptı. Kahramanoğlu, yaptığı konuşmasında "Tıp Fakültesini yüksek puanla kazanmış olmam tesadüf değil, tamamen emeklerimin ve benimle bu yolda yürüyen ailemin bana olan inancının ve desteğinin karşılığıdır. Bundan sonraki hedefim bana aidiyet duygusunu kazandıran Ordu Üniversitesini başarılarım ile gururlandırmak, her daim insanların kendini emanet edebileceği bir Türk hekimi olmaktır" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, önlük giyen gençlerin yarınlar için iyi bir hekim olarak yetişeceğini ve gerek Türkiye gerekse dünyaya büyük hizmetler sunacaklarını ifade etti.

Rektör V. Prof. Dr. Tahsin Tonkaz da konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Tıp Fakültesini kazanmak için gösterdiğiniz azim takdire şayandır. Önceliğiniz burada öğretim üyelerinden aldığınız teorik ve pratik bilgilerle kendinizi en iyi şekilde yetiştirmek olmalıdır. Bundan altı yıl sonra mezun olduğunuzda ülkemize ve insanlığa hizmet eden hekimler olacaksınız. Ordu Üniversitesi olarak Tıp Fakültesini bulunduğu konumdan daha iyi yerlere taşıyabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir gayretin içerisindeyiz. İlerleyen zamanlarda Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bir an önce hizmete açılması için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Tören, Tıp Fakültesine 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilere beyaz önlüklerin giydirilmesiyle sona erdi.

Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Kılıç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler, SB-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA