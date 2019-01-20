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  3. Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (3)

Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (3)

Şüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi.

Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (3)

TUTUKLANDI

Şüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Atılır, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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