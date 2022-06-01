Tıp tarihinde bir ilk! Eşiyle girdiği ilişki sonrası hafıza kaybı yaşadı

Tıp dünyasında ilk defa meydana gelen olayda, İrlanda'da yaşayan 66 yaşındaki bir adam eşiyle ilişkiye girdikten 10 dakika sonra hafıza kaybı yaşadı. Durumu karısına bildirmesinin ardından kendine sorular sordurarak durumu anlamaya çalıştı. Dünya'da ilk defa görülen bu olay dergi ve makalelerde yayımlandı.

10 DAKİKA SONRA HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI FARK ETTİ

66 yaşındaki adam ilişki sonrası telefona bakmasının ardından bir şey hatırlamadığı fark etti. Bir süre sonra eşine farklı sorular sorarak hafızasını yoklayan adam evlilik yıldönümlerini de hatırlamadığını tespit etti. Yaşlı adam bir süre sonra son 24 saati de hatırlamamasının ardından soluğu hastanede aldı.

DOKTORLARDAN GEÇİÇİ HAFIZA KAYBI TEŞHİSİ

Doktora gittikten sonra adama yapılan teşhislerin ardından global amnezi teşhisi konuldu. Bu amnezi türünde genellikle yakın geçmişin anıları kaybolur. Bu adam da kim olduğunu veya geçmiş yıllarını hatırlamakta sorun yaşamamış sadece 24 saat içinde yaşadıklarını unutmuştu. Eşiyle kutladığı evlilik yıl dönümünü de bir önceki gün kutladığı, bu yüzden hatırlamadığı tespit edildi. 72 saat sonra yapılan tetkiklerde ise yaşanan durumun son bulduğu bilgisi verildi.

GLOBAL AMNEZİ (TGA) NEDİR?

Global amnezi de hafıza kaybı genelde 6 ila 8 saat sürer. Bir süreliğine yeni hatıralar ve yakın geçmiş hatırlanamaz. Ancak kendini tanımlama, düşünme ve akıl yürütme becerisi zarar görmez. Global amnezi sonrası hafıza yavaş yavaş geri gelir.