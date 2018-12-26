Tipi nedeniyle kapatılan Bingöl-Erzurum yolu trafiğe açıldı

Kar ve tipi nedeniyle bugün sabah saatlerinde kapatılan Bingöl-Erzurum yolu 9,5 saat sonra trafiğe açıldı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Erzurum'un Çat ilçesini birbirine bağlayan karayolu güvenlik tedbirleri kapsamın bugün sabah saat 10.00'da kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin eksini kaybetmesinin ardından 9,5 saat kapalı kalan yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada "Karlıova-Erzurum yolu saat 19.30 itibarı ile kontrollü geçiş sağlanarak trafiğe açıldı" denildi.

Kaynak: İHA