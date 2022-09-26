TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! "Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır"

Türkiye İşçi Partili Seda Kadıgil katılıdğı bir canlı yayın programında Diyanete ve İmam Hatip Liselerine adeta nefret kustu.

Rukiye Karapunar
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Eski CHP millletvekili, yeni TİP'li Seda Kadıgil, Tele1 ekranlarında katıldığı bir canlı yayın programında kendisine yöneltilen sorular üzerine açıklamalarda bulunarak Diyanet ve İmam Hatip Liselerine karşı nefret söylemleri yaptı. Kadıgil'in o sözleri büyük tepki topladı.

"DİYANET KAPATILSIN"

Program sunucusunun Diyanet sorusunun ülkenin en temel sorunlarından demesi üzerine konuşan Seda Kadıgil "Kapatılsın.Yani Diyanet diye bir şey olabilir mi abi? İnançlı var, inançsız var, Alevi var, Sünni var, işte Hristiyan'ı var. Musevisi var. Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var. Yalnızca bir mezhebi kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Bütçe görüşmelerinde benim en belirdiğim şey bu. Eğitimden kesiyoruz, sağlıktan kesiyoruz, götürüyoruz imam hatibe veriyoruz. Niye? Onun başındaki dayılar milyarlık arabalara binsinler diye. Biz bunu kabul etmiyoruz. Elbette bir düzenleyici kurum konuşulabilir ama bu düzenleyici kurumu muhakkak ve muhakkak bütün inançlara eşit mesafede olması ve asla herhangi bir inancı devletin yönetimine enjekte etmeye çalışmaması gerekir. Diyanet bu haliyle ciddiyetimiz falan değil." şeklinde bir konuşma yaptı.

TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır

İMAM HATİP LİSELERİNE KARŞI AKILALMAZ AÇIKLAMA

Nefret söylemlerine dur demeyen Kadıgil, İmam Hatip Liselerinin durumunun sorulması üzerine de "Sadece AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar imam hatip sayısı yedi kat artar. Yedi kat. Ve sadece bunu imam hatiplerden de bakmıyorum. Kur'an kursları açılıyor. Patır patır ki bak 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Kur'an kursları çıkarttılar. Daha sonra ceza kaldırışı kalktılar. Normalde böyle eğitim durumu açana hapis cezası vardı. Onu kaldırdı.Yerine sübyan mektepleri destekliyor. Yirmi bin tane köy ilkokulunu kapattım. 20 senede. Neden? Işte o Karaman'daki çocuk Ensar Vakfı'nda Köyü'nde gidecek okul olmasın. Merkeze gitsin. Merkeze Ensar gibi İlim Yayma gibi ne kadar dinci şeriatçı kurun varsa onların yurtlarına mahkum kalsın istiyorlar. Lise aşamasına geldiğimiz o ayağı da işte senin söylediğim imam hatipler oluşturuyor. Doğru düzgün lisans kapatılsın mı? Kapatılsın. Tabii ki yani şöyle imam ve hatip olmak isteyen arkadaşlarımız elbette vardır. Üniversite düzeyinde gidip bunu okuyabilirler. Ülkenin ihtiyacı kadar doğru düzgün bir eğitim planlaması yapılır. Burada alınabilir bunun eğitimi. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Dertleri çok net bak." ifadelerine yer verdi.

TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır

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