'Tıp'lı üçüzler

ANKARA'da üçüzler Sılay, Sıdal ve Sıralp Bostan (20), 2016 yılında girdikleri üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı. Üçüzlerden Sılay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Sıdal ve Sıralp ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor. Çevrelerinde "dahi üçüzler" olarak bilinen Bostan kardeşlerin hedefi, üniversiteyi iyi dereceyle bitirip, ileride hastane açmak.

Banka müdürü Nuray Bostan ve akademisyen Hidayet Bostan'ın üçüz çocukları Sılay, Sıdal ve Sıralp'ın hayali, çocukluklarından itibaren doktor olmaktı. 2016 yılında Fen Lisesi'nden mezun olan üçüzler, aynı yıl girdikleri üniversite sınavında hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atarak, aynı anda tıp fakültesine yerleşmeyi başardı. Üçüzlerden Sılay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Sıdal ve Sıralp Bostan ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor.

'DAHİ ÜÇÜZLER'

Tıp fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 3 kardeş, evde birlikte ders çalışarak birbirlerine destek olurken, zaman zaman okulda da bir araya geliyor. Hacettepeli Sılay, aynı sınıfta okuyan kardeşleri Sıdal ve Sıralp'i Ankara Üniversitesi'nde sık sık ziyaret ederek, not paylaşımı yaparak sınavlara hazırlanıyor. Çevrelerinde "dahi üçüzler" olarak bilinen Bostan kardeşlerden Sılay ve Sıdal hem tenis oynuyor hem de üniversitelerinin dans topluluğunda yer alıyor. Sıralp ise küçüklüğünden bu yana lisanslı basketbol oynuyor.

SILAY: AİLEDE 3 DOKTOR HASTANE AÇMAK İÇİN AVANTAJ

Üçüzlerden üniversitenin tenis takımında oynayan ve dans topluluğunda yer alan Sılay, her zaman tıp okumak istediğini söyleyerek, "Ünivesite sınavına hazırlanma sürecinde biraz zorluk yaşadık. 3 gergin insan aynı evde yaşıyor. O yüzden çok stresli anlar yaşanıyordu; ama güzel bir şekilde atlattık. Tercihleri birlikte üçümüz yaptık. İnsanlar ilk kez duyduğu zaman üçüz olduğumuzu şaşırıyor, tıp okuduğumuzu duyduklarında daha da şaşırıyor" dedi.

Liseden itibaren hastane açma hayali olduğunu ifade eden Sılay Bostan "Uzmanlık alanı Nöroloji istiyorum. Okulu bitirdikten sonra bir hastane açmak istiyorum. Ona göre kardeşlerim yardımcı olurlar diye düşündüm. Bir ailede 3 doktor bunun için büyük bir avantaj diye düşündüm. Hayalimi desteklerler diye düşünüyorum" diye konuştu.

SIDAL: BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ

Küçüklüğünden bu yana tenis oynayıp dansla uğraşan Sıdal Bostan da doktor olma hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyledi. Sıdal "Üçümüz de aynı koşullardan aynı zaman diliminden geçtiğimiz için birbirimizi diğer normal kardeşlere göre daha iyi anlıyoruz. Üniversite sınavı döneminde çok stresliydik. Bunu bir şekilde atlattık; çünkü birbirimize çok güveniyorduk, biribimizi destekliyorduk. Aramızda tatlı bir rekabet de vardı" dedi.

SIRALP: BİRİMİZİN BAŞARILI OLMASI HEPİMİZİ TETİKLİYORDU

Sıralp Bostan da üniversite sınavına hazırlanırken temeli sağlam tuttuğunu anlatarak şunları söyledi:

"Aynı durumda aynı koşullarda yetişen üç çocuğun da aynı şekilde sınava hazırlanması stres vericiydi. Yakın çevremiz üçüzümüzün de tıp fakültesine girmesini bekliyordu. Birimizin başarılı olması hepimizi tetikliyordu. Yeni tanıştığım insanlar üçüz olduğumuza ve üçümüzün de tıp fakültesini kazanmamıza şaşırıyorlar. Bizi biz yapan şeyi araştırmak istedim. Bu nedenle tıpı tercih ettim. Akademisyen olmak ve bilimin içinde kalmak istiyorum. İnsan beynine çok ilgim vardı. Psikiyatri-nöroloji ilgimi çekti."

Derslerin ağır olması nedeniyle sosyal yönden de faal olmanın çok olumlu olduğunu söyleyen Sıralp, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bu konuda çok iyi. 28 ayrı topluluğu var. 9 yaşımdan beri lisanslı basketbol oynuyorum. Ayrıca fakülte takımındayım. Klasik gitar çalışıyorum. Sosyal yönden kendimi tamamlamaya çalışıyorum. Ciddi bir çalışma gerektirirken tıp fakültesinde okumak için bir yandan da sosyal yönümüzün kuvvetli olması gerekiyor" diye konuştu.

DEKAN: ONLAR LİDER OLACAKLAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik de üçüzlerle Eşli Danslar Topluluğunun bir organizasyonnunda sahnede tanıştığını anlatarak "Çok gurur duymuştum. Dersleri gayet iyi. Sosyal yönden de çok iyiler. İyi bir hekim olmanın sırrı aslında insani yönünüzü de geliştirmekten geçiyor. Onlar lider olacaklar, kültür sanat yönleri gelişmiş, empati yapabilen hekimler ve iyi bilgili olmaları bizim hedeflerimizden" dedi.

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DHA