Tiquinho Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiquinho Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiquinho Soares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiquinho Soares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiquinho Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiquinho Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiquinho Soares

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiquinho Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiquinho Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiquinho Soares 17 Ocak 1991 tarihinde Sousa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco das Chagas Soares dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiquinho Soares Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Tiquinho Soares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tiquinho Soares'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiquinho Soares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiquinho_soares_29/

Tiquinho Soaresboyu ve yaşı kaç

Tiquinho Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tiquinho Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tiquinho Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiquinho Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Alagoano B

1 Ocak 2009 yılında Sousa

1 Ocak 2010 yılında América-RN

1 Temmuz 2010 yılında Botafogo

1 Ocak 2011 yılında Sousa

1 Ocak 2012 yılında Paraibano-PB

1 Ocak 2013 yılında Cerâmica

1 Haziran 2013 yılında Paraibano-PB

1 Şubat 2014 yılında Pelotas-RS

31 Aralık 2014 yılında Paraibano-PB

1 Ocak 2015 yılında Nacional

30 Haziran 2016 yılında Paraibano-PB

1 Temmuz 2016 yılında Vit. Guimarães

31 Ekim 2016 yılında Paraibano-PB

1 Kasım 2016 yılında Vit. Guimarães

23 Ocak 2017 yılında FC Porto

28 Eylül 2020 yılında TJ Jinmen Tiger

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos

12 Ağu 2022 yılında Botafogo

Tiquinho Soares kimdir

Tiquinho Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiquinho Soares şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tiquinho Soares nereli

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