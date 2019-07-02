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  3. Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Osmaniye'de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Osmaniye'de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Osmaniye'den Mustafabeyli otoban kavşağına aşırı hızla giren 27 D 5341 plakalı tırın dorsesi devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan küçükbaşlar telef oldu. Kaza sonrası kırmızıya boyanan otoyolda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanabildi.

Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İHA

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