Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Osmaniye'de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Osmaniye'den Mustafabeyli otoban kavşağına aşırı hızla giren 27 D 5341 plakalı tırın dorsesi devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan küçükbaşlar telef oldu. Kaza sonrası kırmızıya boyanan otoyolda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanabildi.

Kaynak: İHA