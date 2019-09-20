TIR, iş makinesi çarptı: 2 yaralı

AB eski Bakanı Egemen Bağış, resmen Çekya Büyükelçisi oldu!

Cani eş vahşeti: Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini kızgın yağ ile yaktı

CHP ve İyi Parti ormanları yakan PKK'yı korudu! 'Gezi'zekalılar ne yapıyor?