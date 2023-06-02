Tır kırmızı ışıkta duran arabaya arkadan çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 01.00 saatlerinde Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Kavşağında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 42 AAC 188 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.F.T. yönetimindeki 01 KM 366 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.F.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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