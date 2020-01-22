Tır şoförlerinin sorunu için Büyükelçi Berger’den destek istendi

Gaziantep Ticaret Odası, tır şoförlerinin Avrupa vizesinde yaşadığı sıkıntıları Büyükelçi Berger'e iletti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO'yu ziyaret eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'e Türk tır şoförlerine Avrupa ülkelerine girişte verilen 90 günlük sürede ve vizelerde yaşanan sıkıntıları ileterek çözüm için destek istedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger program kapsamında GTO Başkanı Tuncay Yıldırım'ı da ziyaret etti.

Ziyarette, Uluslararası nakliye gerçekleştiren Türk tır şoförlerine verilen 90 günlük Avrupa'da kalma izninin yetmediğini dile getiren Başkan Yıldırım, "90 günlük süre yetmediği gibi firmalarımıza ek olarak maliyet doğuruyor. Bu izin süresinin 150 güne çıkartılması bizler için çok mühim. Avrupa ülkeleri açısından baktığımızda izin süresinin artırılması onlar için daha önemli. Çünkü Avrupa ülkelerinden yaptığımız ithalat daha fazla" dedi.

Tır şoförlerine verilen vizenin mesleki bir vize olması gerektiğini de söyleyen Yıldırım, vize verilen ülke ile giriş yapılan ülke farklı olduğunda da sıkıntıların yaşandığını, bu sorunların ticari yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini ve çözüm üretilmesi konusunda yapılacak çalışmalardan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Berger: "Bu sorun gündemimizde"

Başkan Yıldırım'ın aktardığı sorunlarla yakından ilgileneceklerini ifade eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bu sorun komplike bir sorun aslında. Ama biz bu sorunun farkındayız ve çalışmalara da başladık. Dediğiniz gibi tır şoförlerinin mesleki bir vize alabilmesi, Erasmus öğrencileri gibi çeşitli belgelere tabi tutulması, bu kapsama alınması çözüm için atılacak adımlardan olabilir" şeklinde konuştu.

Sorunun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını da belirten Berger, "Erken çözüm için söz veremem fakat gündemimize aldığımız ve üzerinde çalışmalar yaptığımız bu konunun çözümü için adımlar atacağız" dedi.

Yıldırım: "İnsani yardımdan ziyade uzun süreli destek bekliyoruz"

Ziyarette Suriyeli mülteci sorunu da gündeme gelirken, insani yardımların ilk etapta önemli olduğunu fakat uzun süre devam eden insani yardımların olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnsani yardımlar belli bir süre sonunda maalesef tembelliğe sebep oluyor. Her zaman söylüyorum mülteci kardeşlerimize balık tutmayı öğretmeliyiz. İnsani yardımdan ziyade uzun süreli destek bekliyoruz. Mültecilere meslek kazandıracak okullar kurmalıyız, mesleki eğitim merkezleri kurmalıyız. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi bizde. Haliyle kalifiye elemana ihtiyacımız da her geçen gün artıyor. Bu yönde yapılacak uzun vadeli desteklerle Suriyeli mültecileri hem ekonomik hayata kazandırırız hem de yarın Suriye'de işler yola girdiğinde orada da ayakta durabilmelerine imkan tanırız" dedi.

Yaptıkları toplantılarda kendilerinin de aynı sonuca vardıklarını söyleyen Büyükelçi Berger, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde de bu konuda çalışmalar yapma kararı aldıklarını belirtti.

Yıldırım: "Burada işler Avrupa'dan göründüğü gibi değil"

Suriyeli mülteciler konusunda yaşanan sorunları ancak Gaziantep'te yaşayanların ve buraya gelerek yerinde inceleme yapanların anlayabileceğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Burada işler Avrupa'dan göründüğü gibi değil. Biz bütün Avrupa Birliği büyükelçilerini geçen sene davet etmiştik. Bu sene de davetimizi yineliyoruz. Gelin sorunlarımızı yüz yüze sizlere aktaralım, birlikte konuşup, birlikte inceleyelim. Tüm programı Gaziantep Ticaret Odası olarak biz yapmaya hazırız. Yeter ki gelin, sorunları yerinde inceleyin" sözlerini kullandı.

Kaynak: İHA