TIR şoförüne aracına yakıt koyarken TIR çarptı

EDİRNE'de TIR sürücüsü Ahmet Tuna, yakıtı biten aracına mazot koyduğu sırada arkadan gelen başka TIR'ın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM otoyolunun Kapıkule mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Almanya'ya götüren Ahmet Tuna, idaresindeki 34 ED 0189 plakalı TIR'ın yakıtı bitince aracını yolun sağına çekti. Tuna, aracına yakıt koyduğu sırada arkadan gelen 33 F 8020 plakalı TIR'ın çarpmasıyla iki aracın arasında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki TIR arasında sıkışan Tuna'yı çıkarıp olay yerinde ilk müdahalede bulundu. 2 bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Tuna, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA