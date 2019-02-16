TIR'a arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü öldü

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, alkollü olan sürücü Cengiz Karaman'ın (52) kullandığı otomobil, önünde giden TIR'ın altına girdi. Kazada, Karaman yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Denizli- Aydın Karayolu Atça Mahallesi çıkışında meydana geldi. Cengiz Karaman'ın kullandığı 09 CED 35 plakalı otomobil, Ahmet Alayurt'un kullandığı 34 VJ 8807 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğü kazada Cengiz Karaman ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karaman, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen sürücünün 1.66 promil alkollü olduğu belirlendi. TIR şoförü Alayurt, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

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DHA