Tıra arkadan çarpan panelvan paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Trafik canavarı bir can daha aldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada panelvan, tıra arkadan çarptı. Yaşanan feci kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. TEM otoyolunda Edirne yönüne giden Zafer A. idaresindeki 34 PLG 04 plakalı panelvan, Çorlu gişeleri mevkisinde, Halil Y'nin kullandığı tırın 59 ACF 591 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Panelvanda bulunan 48 yaşındaki Hayrettin Keskin kaza yerinde hayatını kaybetti. Keskin'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı