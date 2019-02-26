TIR'a çarpan kamyonun İtalyan sürücüsü araçta sıkıştı

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri mevkiinde bir kamyon ile bir TIR'ın karıştığı trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan kamyonun İtalyan sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. Kamyondan çıkarılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Mahmutbey Gişeleri mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Gişelerden geçen İtalya kayıtlı, FH 172SX plakalı kamyonun İtalyan sürücüsü, önünde seyreden 34 HV 5113 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Şiddetli bir çarpışma sonucu kamyonun kısmı adeta kağıt gibi ezilerek, TIR'a yapıştı. Ezilen aracın şoför mahallinde sıkışan sürücüyü görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahmutbey Gişeleri'ndeki polis kontrol noktasında görevli polisler de kaza yerinde olası yeni bir kaza için önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İtalyan sürücüyü sıkıştığı yerden kısa sürede çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa taşınan kamyon sürücüsü, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilip kaza yerinin temizlenmesinin ardından TEM'de trafik akışı da normal seyrine döndü.

(FOTOĞRAFLI)

DHA