TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı (2)

ANKARA'YA GEZMEYE GİTMİŞLER

Kırıkkale'de, TIR'a çarparak, ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Karakaya'nın (19), Sivas'ta yaşadığı ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde öğrenim gördüğü belirtildi. 1'inci sınıf öğrencisi Karakaya'nın, dün arkadaşlarıyla gezmek amacıyla Ankara'ya gittiği, bu sabah da okula yetişmek için erkenden yola çıktıkları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA