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  3. Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler LPG'li otomobilin yanması ve patlamasına yönelik tedbir aldı.

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Azat D.'nin kullandığı 34 CTE 956 plakalı tırın sağ şeride geçiş yaptığı sırada 05 AE 13 plakalı otomobil sürücüsü Tuğrul A., tıra çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, LPG'li otomobilin yanmasına ve patlamasına yönelik tedbir aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tıra çarpmamak için manevra yaptı ama kazadan kurtulamadı, Otomobil takla attı: 2 yaralı

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