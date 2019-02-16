Tiran'da başbakanlık önünde hükumet protestosuna gazlı müdahale

Arnavutluk'ta bugün binlerce muhalif, Başbakanlık binasının önünde hükumetin istifasını isteyerek protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Başbakanlık binasının önünde bir araya geldi. Demokrat Parti ve Sosyalist Entegrasyon Hareketi tarafından ortaklaşa düzenlenen gösterilere katılan 50 binden fazla kişi, Edi Rama'nın başında bulunduğu hükümetin politikalarını protesto etti.

Gösteri için bin 300 polis görevlendirildi. Demokrat Partisi Başkanı Lulzim Basha, protestoların barışçıl bir şekilde gerçekleşeceğini belirtmesine rağmen, göstericilerden bazıları hükumet binasına zorla girmek için kapıyı kırma girişiminde bulunması üzerine tansiyon yükseldi. Bazı göstericiler hükumet binasının merdivenlerine molotof kokteyli attı.

Polisin eylemcilere müdahalesi ise sert oldu. Olaylarda 2 gösterici yaralandı. Polisin müdahalesi ile protesto sona erdirildi.

Göstericilerin arasında Arnavutluk eski Başbakanlarından Sali Berisha da bulunuyordu. Berisha, Rama'ya yönelik protestoların gereken mesajı verdiğini ve Rama'nın bu akşama kadar istifasını vermesi gerektiğini söyledi.

DHA