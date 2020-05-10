Tırdan düşen demir silindir D130 Karayolu’nu trafiğe kapattı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu'nda kavşakta ani firen yapan yapan tıra çarpmaktan son anda kurtulan tırın dorsesinden düşen demir D130 Karayolu'nu trafiğe kapattı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Değirmendere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman S. idaresindeki Romanya plakalı tır, kavşakta aniden duran Yüksel B. idaresindeki 34 CLG 149 plakalı tıra çaarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlığındaki demir silindir, yola düştü. Kazada yaralanan olmazken, tırın dorsesinden düşen demir silindir, D130 Karayolu istikametini trafiğe kapattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ekipler demir silindirin yoldan kaldırılması için vinçle çalışma başlattı.

Kaynak: İHA