Tire 1922'de işler yolunda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6 maç galibiyete hasret kalarak şampiyonluk hedeflerken Play-Off'u dahi riske sokan Tire 1922, üst üste 3 galibiyetle rahatladı. Grupta Karbel Karaköprü Belediyespor, Silivrispor ve Gebzespor maçlarını 9 puanla geçen Tire, 47 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip Play-Off hattında 9 puanlık avantaj yakalarken şampiyonluk şansını da sürdürdü.

DHA