Tire’de küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

İzmir'in Tire ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kireli Mahallesi'nde H.Ö isimli şahsa ait ahırda 1 adet küçükbaş hayvan çalmaya teşebbüs ettiği iddia edilen İ.T, Ö.Ş ve M.Ö, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 3 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: İHA