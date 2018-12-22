Tire'den sol bek transferi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Tire 1922, geçen sezon 3. Lig'de Yeşil Bursa'da forma giyen sol bek Berke Sağkan ile sözleşme imzaladı. Bu sezon ilk yarıda hiçbir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki savunmacı, ikinci yarıda kırmızı-beyazlı ekip için ter dökecek. Bursaspor'un altyapısından yetişen Berke, Oyak Renault ve Karaküspor formalarını da terletti.

DHA