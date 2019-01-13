Tırın çarptığı genç kadın yaşamını yitirdi

Eskişehir'de bir tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada genç kadın yaşamını yitirdi.

Kaza, Cumhuriyet Bulvarı ile Sevinç Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cevdet G.'nün idaresindeki 26 AAN 197 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Bıyık'a (26) adlı kadına çarptı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, kadının yaşamını kaybettiğini tespit etti. Arzu Bıyık'ın bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA