Tırın çarptığı maden işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan maden işçisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 13 Ocak tarihinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden Zonguldak istikametine seyir halindeki tır, yol kenarında bekleyen Mehmet Çakır'a (46) çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kazada ağır yararlanan TTK işçisi Mehmet Çakır'a ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan işçi ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde 19 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: İHA