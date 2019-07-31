TIR'ın çarptığı motosikletteki Yakup'tan sonra Mustafa da öldü (2)
Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarpması sonucu yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin'in cenazesi Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MUSTAFA OĞUZHAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarpması sonucu yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin'in cenazesi Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tabutunun üzerine gömleği bırakan Mustafa Oğuzhan'ın, cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta duran babası Aydın Metin, "'Zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin'" diyerek ağladı.
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DHA
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