TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Dipçek (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Şanlıurfa- Akçakale yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Akçakale yönüne giden Hüseyin Dipçek'in kullandığı 63 ZH 033 plakalı otomobil, karşıdan gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 N 3110 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Dipçek ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı Dipçek, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin Dipçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA