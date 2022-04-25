Tırmanıcı-Tomrukçuluk Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tırmanıcı-Tomrukçuluk görev tanımı nedir, Tırmanıcı-Tomrukçuluk ne iş yapar, Tırmanıcı-Tomrukçuluk olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tırmanıcı-Tomrukçuluk mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tırmanıcı-Tomrukçuluk Tanımı;

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Tırmanıcı-Tomrukçuluk Maaşı Ne Kadar? 2022 Tırmanıcı-Tomrukçuluk Maaşları

Tırmanıcı-Tomrukçuluk maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tırmanıcı-Tomrukçuluk maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tırmanıcı-Tomrukçuluk iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.07

Meslek Adı :

Tırmanıcı-Tomrukçuluk

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tomruk yapılmak üzere tepeleri kesilecek olan ağaçlara tırmanan, tepelerini kesen, ağaçların dallarını budayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tırmanıcı (Tomrukçuluk) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Emniyet kemerini takmak,

b) Tırmanma ipini beline dolamak,

c) Mahmuz takmak veya ağaç gövdesinde tırmanmak için çentik açmak,

d) Tırmanma ipini ağaç gövdesinin çevresinde dolamak,

e) İpin ucunu bırakmadan yukarı doğru fırlatarak ipi germek,

f) Vücudunu arkaya salıp, ipe asılarak yukarıya doğru vücudunu çekerek ilk basamak çentiğine basmak,

g) İkinci basamak çentiğini açarak ağaca tırmanmak,

h) Balta ve el bıçkısıyla ağaçların budanacak dallarını ve tepelerini kesmek,

i) Ağaçların çekme palangası takabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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