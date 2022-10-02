Tırmık İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tırmık İmal Ustası görev tanımı nedir, Tırmık İmal Ustası ne iş yapar, Tırmık İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tırmık İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tırmık İmal Ustası Tanımı;

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Tırmık İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tırmık İmal Ustası Maaşları

Tırmık İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tırmık İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tırmık İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.14

Meslek Adı :

Tırmık İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Traktöre takılan tırmık makinesini imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tırmık İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tırmık makinesinin imali için gereken malzemeleri temin etmek,

b) Uygun şase demirleri ile önce şasenin çatısını yapmak,

c) Gerekli parçaları imal etmek,

d) İmal edilen parçaları ilgili yerlere gerektiği şekilde montajını yapmak,

e) Tırmığın traktöre bağlanması için kollar imal etmek, tırmığa monte etmek,

f) Gerekli tüm montaj işlemlerini yapmak

g) Boya ve cila işlemlerini yapmak,

h) İmalat işlemi biten tırmığın son kontrol ve testlerini yapmak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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