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Tırnakçılık yapan kadınlar tutuklandı

Sivas'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, kucaklarındaki bebekleriyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tırnakçılık yapan kadınlar tutuklandı

Sivas'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, kucaklarındaki bebekleriyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki kadının kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaptığı ihbarını aldı. Ekipler yaptıkları takip neticesinde 13 esnafı dolandıran C.Y.(30) ve Y.Y.'i (25) suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarındaki bebekleri ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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