Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı

Manisa'da pazarda satış yapan bir vatandaşı "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırmaya çalışırken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği kadınlardan biri, görüntü almaya çalışan gazeteciye ayağındaki terliği fırlattı.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde pazaryerinde tezgah açan vatandaştan peynir alma bahanesiyle 200 lira veren kadınlar daha sonra fiyatı gerekçe göstererek almaktan vazgeçti. Para alışverişi sırasında kadınlardan biri satıcının boşluğundan faydalanıp bir miktar parayı cebine koyarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra paranın eksik olduğunu fark ederek, kadınların arkasından giden satıcı, kadınlarla yaşadığı tartışmanın ardından parasını geri aldı ve zabıtaya giderek şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri de durumu polis bildirerek şüpheli Ö.T, G.T ve F.K isimli kadınları cadde üzerinde bekletmeye başladı. Bu sırada etrafa küfürler saçarak, bağıran kadınlara çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Bir anda kalabalığın oluştuğu cadde de kimi vatandaşlar da olup biteni meraklı gözlerle izledi. Şüpheli kadınlardan biri bu sırada görüntü almaya çalışan bir gazeteciye de ayağındaki terliği çıkararak fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadınlar emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA