Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!

Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli bir kişinin bin dolarını çaldı. Yakalanan şüphelilerin benzer 12 olayında faili oldukları öğrenildi.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR TIRNAKÇILIK YAPTILAR

Avcılar'da 30.04.2023 günü Mohammed Z. isimli şahsın yanına beyaz araç ile gelen 3 şüpheli kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra Mohammed Z.'nin tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını alıp kaçtılar. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saeıd R. Farhad K, Hosseın R., isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette yapılan işlemleri sırada şüphelilerin benzer şekilde gerçekleşen 12 olayın failleri oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesince "Örgütlü Suç" çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek

Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi

AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecek

CHP Iğdır'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Iğdır Seçim sonuçları son durum!

İYİ PARTİ Yozgat'tan kaç milletvekili çıkardı? Yozgat milletvekili dağılımı ve sayısı!

İYİ PARTİ Yalova'dan kaç milletvekili çıkardı? Yalova milletvekili dağılımı ve sayısı!