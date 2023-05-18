Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!

Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli bir kişinin bin dolarını çaldı. Yakalanan şüphelilerin benzer 12 olayında faili oldukları öğrenildi.

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Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!

Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli bir kişinin bin dolarını çaldı. Yakalanan şüphelilerin benzer 12 olayında faili oldukları öğrenildi.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR TIRNAKÇILIK YAPTILAR

Avcılar'da 30.04.2023 günü Mohammed Z. isimli şahsın yanına beyaz araç ile gelen 3 şüpheli kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra Mohammed Z.'nin tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını alıp kaçtılar. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saeıd R. Farhad K, Hosseın R., isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette yapılan işlemleri sırada şüphelilerin benzer şekilde gerçekleşen 12 olayın failleri oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesince "Örgütlü Suç" çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!

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KAYNAK: İHA

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