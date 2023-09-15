Tiroid kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Tiroid bezi kanserinin genellikle belirti vermediğine dikkati çeken Dr. Öğr.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tiroid kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Tiroid bezi kanserinin genellikle belirti vermediğine dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, "Guatr nedeniyle takip edilen hastalarda veya tesadüfen başka bir hastalık için yapılan tetkiklerde ortaya çıkabilir. Nadiren boyunda kitle, ses kısıklığı, yutkunma güçlüğü olabilir. Baş ve boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması tiroid kanseri sıklığını artırır" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, Eylül Ayı Tiroit Kanseri Farkındalık Geliştirme Ayı kapsamında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, tiroid kanserlerinin tüm kanser vakalarının yüzde 1'den azını oluşturduğunu belirterek "Tüm kanser türleri arasında en az görülenlerinden biri olan tiroid kanserleri aynı zamanda tedaviye en olumlu cevabı gösteren kanser türüdür. Her yıl 1000 kişiden birinde tiroid nodülü oluşmaktayken, 50 bin kişiden birinde tiroid kanseri görülmektedir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sıktır, ancak erkeklerde görülen nodüllerde kanser görülme sıklığı kadınlardan daha fazladır. Tiroid kanserlerinin en sık tipi papiller karsinomdur. Tüm tiroid kanserlerinin yüzde 80'inini oluşturur. En iyi seyreden tiptir. Bunun dışındaki tiroid kanser tipleri foliküler karsinom, medüller karsinom, anaplastik tiroid kanserleridir. Bunlar daha nadir görülüp daha agresif seyir gösterebilir" diye konuştu.

Düzenli tiroid muayenesi ihmal edilmemeli

Tiroid kanserinin kolaylıkla erken teşhis edilebilecek bir kanser tipi olduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Mert, şöyle devam etti:

"Tiroid bezi kanseri genellikle belirti vermez. Guatr nedeniyle takip edilen hastalarda veya tesadüfen başka bir hastalık için yapılan tetkiklerde ortaya çıkabilir. Nadiren boyunda kitle, ses kısıklığı, yutkunma güçlüğü olabilir. Medüller kanserli hastaların yüzde 30'unda yüzde kızarma, ishal ve yorgunluk olabilir. Boyun muayenesi, boyun ultrasonu, tiroid kan testleri tanıda kullanılan yöntemlerdir. Teşhiste en etkili yöntem tiroid ultrasonografisidir. Tiroid ultrasonunda tiroid bezinde 1.5 cm'den büyük ya da şüpheli nodül varsa, nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tiroid nodüllerinin kötü huylu olup olmadığı ortaya konur. Biyopsi sonucu iyi huylu gelirse ve hastanın başka bir yakınması yok ise tiroid nodülleri takip edilebilir. Biyopsi sonucu kuşkulu veya kötü huylu gelirse tedavi aşamasına geçilir."

Tek tedavisi cerrahidir

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, tiroid kanserinin altında yatan nedenleri şu şekilde açıkladı:

"Baş ve boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması tiroid kanseri sıklığını artırır. Çocukluğunda 200-700 rad civarında radyasyon almış kişilerde 20-25 yıl sonra tiroid kanser sıklığının arttığı saptanmıştır. Bir araştırmada 500 rad civarında radyasyon alan şahıslarda tiroid kanser sıklığının yüzde 2 civarında olduğu ortaya konmuştur. Tiroid kanserinin bilinen tek tedavisi cerrahi tedavidir. Tiroid bezi ve var ise metastaz yapmış dokular onkolojik prensiplere uygun şekilde aynı seansta çıkartılmalıdır. Bu ameliyat tiroid cerrahisi konusundan deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Tiroid kanseri erken teşhisi hayat kurtarır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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