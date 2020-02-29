Tiroit nodülüne ameliyatsız çözüm

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mert Köroğlu'nun uyguladığı tedavi sonucunda Samsunlu hasta boynunda hiçbir iz kalmadan sağlığına kavuştu.

Karadeniz'de sık görülen tiroit nodülü hastalığı, ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor. Hastalar diğer büyük şehirlere gitmeden Samsun'da tedavi olabilme imkânına sahip olabiliyor. Tiroit bezinde nodüller olan hasta Ebru Ocak, VM Medical Park Samsun Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mert Köroğlu'nun uyguladığı tedavi sonucunda boynunda hiçbir iz kalmadan sağlığına kavuştu. Ocak, boynundaki şişlik, nefes alamama ve nefes yoluna bası gibi şikâyetlerinden bir günlük işlemle kurtuldu.

Prof. Dr. Köroğlu, hastalarına uyguladıkları tedavi yöntemiyle ilgili, "Ebru hanımın tiroitlerine biyopsi yaptık. İyi huylu oldukları ortaya çıktı. İyi huylu nodülleri ameliyatsız bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Kapalı yöntemle boyundan bir iğneyle girerek hiçbir iz bırakmadan nodülleri tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Hastamızın da boynunda şişlik, nefes yoluna bası, nefes alamama gibi şikâyetleri vardı. Tedaviden sonra bu şikâyetleri tamamen kayboldu. Yakınları boynundaki şişliğin işlem öncesinde belirgin olduğunu, işlem yapıldıktan çok kısa bir süre sonra da tamamen kaybolduğunu söyledi. Yaptığımız işlem bir ameliyat değil, lokal anestezi altında uygulanan günlük bir işlem. İşlem sırasında ilgili bölgeyi uyuşturduktan sonra bir iğne yardımıyla tiroit bezindeki nodüle girip onu tamamen yakıyoruz. Hastamız bu süre içerisinde hiçbir ağrı hissetmiyor. Nodüller yaklaşık 1 - 3 ve 6 ay aralıklarla kontrol ediliyor. Gittikçe küçüldükleri ve hatta kayboldukları görülüyor. Bu işlem girişimsel radyologlar tarafından ultrasonla görülerek çok güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Büyük şehirlerin yanı sıra artık Samsun'da da hiçbir iz bırakmadan bu tedavi yapılabiliyor" dedi.

Hasta Ebru Ocak ise yapılan operasyon sonrasında, "Tiroit nodüllerim dışarıdan görülecek kadar büyüktü. Arkadaşlarım, "Neden boynunda şişlik var" diye bana sürekli soruyordu. Hocamızın uyguladığı yöntemle nodüllerim yakılarak ortadan kayboldu. İşlemden sonra boynumda hiçbir iz kalmadı. Ağrım ve sızım da olmadı. Gayet başarılı geçti, sonuçtan da memnunum. Dış görüntümde eskiden problem vardı. Sürekli bir şişlik vardı. Yutkunmada sanki boynumda sıkı bir kaşkol bağlanmış gibi sıkıntı hissediyordum. Nefes almakta güçlük çekiyordum. Yapılan işlem sonucunda günlük hayatım hiç etkilenmeden tiroit nodüllerimden kurtuldum" diye konuştu.

Eskiden yapılamayan tiroit nodülü tedavisinin Samsun'da yapılmaya başlanmasının büyük bir şans olduğunu söyleyen hastanın eşi Ahmet Emrah Ocak ise şunları söyledi:

"Artık bu tedavi için başka büyük şehirlere gidilmesine gerek olmadığı söylenince çok sevindik. Mert Hocamızla görüştükten bu işlemi yaptırma kararı aldık. Şu anda eşim eskisinden daha iyi."

Kaynak: İHA