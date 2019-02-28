'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından...
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.