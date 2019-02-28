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  3. 'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)

'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından...

'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.

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DHA

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