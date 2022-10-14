Tiryakilere üzen haber! Bir sigara grubuna daha zam geliyor!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI markalı sigara grubuna zam geleceğini duyurdu.

Rukiye Karapunar
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Tiryakilere üzen haber! Bir sigara grubuna daha zam geliyor!

Dolar kurundaki hareketlenme ile birlikte art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Başta gıda, akaryakıt gibi alanlara gelen zamlara şimdi de tütün kullanıcılarını üzecek bir zam geliyor. Gelecek olan zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakiler ile paylaştı.

Tiryakilere üzen haber! Bir sigara grubuna daha zam geliyor!

2 LİRALIK ZAM

Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün liste yayımlandı. Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam geliyor. Bu zam uzun süredir bekletilen zamdı." dedi.

Tiryakilere üzen haber! Bir sigara grubuna daha zam geliyor!

Gelecek olan zam ile birlikte JTI grubundan en ucuz 29,5 en pahalı ise 32 lirada satılacak. 100 gr sarmalık tütün ise 48 lirada satılacak.

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