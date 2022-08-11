Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Ağustos ayı sonunda sigara 2 liralık zam!

Gazete Durum'a sigara ve alkol fiyatları ile ilgli açıklamalarda bulunan Tütün Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Dündar, tiryakileri üzecek olan haberi verdi. Ağustos ayının sonundan itibaren geçerli olmak üzere Temmuz ayında yapılan zam sonrası yeni bir zam daha yapılacağının bilgisini paylaştı.

2 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR

Zamlardan sigara ve alkolün de nasibini alacağını belirterek "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını, alkollü içeceklere de yüzde 10-15 arası zam yapılmasını bekliyoruz." dedi.

ZAMLAR DEVAM EDECEK

Maliyet artışlarından dolayı her ay düzenli olarak gelen zamlardan sonra sigara ve alkolünde bu durumdan etkileneceğiini belirten Dündar, sigaraya gelen zamlardan sonra tiryakilerin tütüne yöneldiklerini, alkollü içeceklerde de düşüş olduğunu belirterek ekonomik durumlardan dolayı gelecek olan zamların devam edeceğinin altını çizdi.