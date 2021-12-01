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TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akansel Koç'un biyografisi

Asgari ücret görüşmelerinde ekranlarda yer alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un kim olduğu merak edildi. Haberimizde "TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soru başlıklarına yer verdik. İşte, Akansel Koç'un biyografisi...

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akansel Koç'un biyografisi

Ekranlarda yayınlanan asgari ücret toplantısında konuşma gerçekleştiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un kim olduğu nereli olduğu kadar kaç yaşında olduğu da merak edildi. Biyografi ve eğitim düzeyi de merak edilen Ko. hakkında, "TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? konu başlıkları merak edildi. İşte,  Akansel Koç'un biyografisi...

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akansel Koç'un biyografisi

TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? AKANSEL KOÇ'UN BİYOGRAFİSİ

Akansel Koç, 1971 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

1993 yılı itibarıyla Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterlik görevini yürüten Koç, öte yandan  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeliği (1997-…..),TOBB Deri ve Deri Ürünleri Meclis Üyeliği, İstanbul İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Denetleme Kurulu Üyeliği, Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği, Tuzla Kent Konseyi Üyeliği gibi çeşitli görevlerine devam ettirmektedir. Ayrıca, 7, 8 ve 9. Kalkınma Planlarında Deri Sektörü temsilcisi görevini üstlenmiştir. 1997 yılından itibaren de ILO TİSK heyeti içerisinde yer almaktadır.

5. İzmir İktisat Kongresinde de görev almanın yanı sıra ve deri sektöründe çeşitli projelere koordinatörlük yapmıştır.

Ekonomik ve sosyal konuları kaleme alan Akansel Koç’un “Çalışma Hayatında Yeni Dönem” adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Akansel KOÇ, Milli Prodüktivite Merkezi’nin 20 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen 48. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

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