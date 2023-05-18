Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı

Dünya tarihinin batan en büyük gemilerinden Titanik'in enkazının en net görüntüleri yayınlandı.

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Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı

Dünya tarihinin batan en büyük gemilerinden olan Titanik enkazının en net görüntüleri yayınlandı.

Dünya genelinde bilinen en meşhur gemilerden olan, roman ve filmlere konu olmuş Titanik gemisinin enkazı ilk defa bu kadar net bir şekilde görüntülendi.

Nisan 1912' de bir buzdağına çarpan Titanik, Atlas Okyanusu'nun 3800 metre derinliklerine gömülmüştü. Haritalama şirketi Magellan ve belgesel şirketi Atlantic Productions tarafından geçtiğimiz yıllarda çekilen 700 bin fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 3 boyutlu görüntünün, kazayla ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

Çalışmanın başındaki Gerhard Seiffert yaptığı açıklamada, bunun şuana kadar üstlendiği en büyük su altı tarafa projesi olduğunu ifade etti. Seiffert, Seiffert, "Enkazın neredeyse 4 bin metre derinlikte olması zorlu bir görevi temsil ediyor. Aynı zamanda bölgede akıntı var ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmazsınız" dedi.

İngiltere'den New York'a gitmek üzere yola çıkan Titanic gemisi Atlas Okyanusun'da bir buz dağına çarparak batmıştı. Kazada 1514 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin enkazına 1985 yılında ancak ulaşılabilmiş, kaza tarihin en büyük deniz felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmişti.

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