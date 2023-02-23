Titas Milasius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Titas Milasius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Titas Milasius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Titas Milasius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Titas Milasius 12 Aralık 2000 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Titas Milašius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Titas Milasius Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Transfer yapmaktadır. Titas Milasius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Titas Milasius'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Titas Milasius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_titas_m_/

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Titas Milasius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Titas Milasius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Titas Milasius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Titas Milasius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında LFF Akademija

1 Temmuz 2016 yılında Escola U19

25 Şubat 2019 yılında Wisla Plock

26 Şubat 2019 yılında Escola U19

30 Haziran 2019 yılında Wisla Plock

11 Şubat 2020 yılında Swit N.D.M.

30 Haziran 2020 yılında Wisla Plock

11 Ocak 2021 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2021 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie

Titas Milasius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Titas Milasius şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Titas Milasius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

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