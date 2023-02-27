Titas Vitukynas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Titas Vitukynas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Titas Vitukynas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Titas Vitukynas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Titas Vitukynas 23 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Titas Vitukynas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HRA yapmaktadır. Titas Vitukynas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Titas Vitukynas'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Titas Vitukynas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Titas Vitukynas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Titas Vitukynas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Titas Vitukynas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Siauliai

15 Ocak 2015 yılında Granitas

29 Şubat 2016 yılında Trakai

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Hoek

1 Temmuz 2018 yılında DFK Dainava

24 Şubat 2019 yılında Atlantas

1 Ocak 2020 yılında DFK Dainava

Titas Vitukynas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Titas Vitukynas şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Titas Vitukynas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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