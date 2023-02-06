Titi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Titi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Titi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Titi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Titi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Titi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Titi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Titi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Titi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Titi 12 Mart 1988 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christian Chagas Tarouco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Titi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Titi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Titi'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Titi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/t4_titi/

Titiboyu ve yaşı kaç

Titi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Titi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Titi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Titi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Internacional

1 Eylül 2008 yılında Náutico

31 Aralık 2008 yılında Internacional

1 Ocak 2009 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2010 yılında Internacional

1 Ocak 2011 yılında EC Bahia

31 Aralık 2011 yılında Internacional

1 Ocak 2012 yılında EC Bahia

31 Temmuz 2015 yılında Kasımpaşa

11 Temmuz 2017 yılında Bursaspor

6 Ağu 2018 yılında Göztepe

27 Nisan 2021 yılında Fortaleza

Titi kimdir

Titi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Titi şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Internacional Porto Alegre

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Titi nereli

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