Tito Okello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tito Okello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tito Okello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tito Okello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tito Okello 7 Ocak 1996 tarihinde Gulu şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Southern Sudan,Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Tito Odong Okello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tito Okello Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bengal Soccer yapmaktadır. Tito Okello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 25 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tito Okello'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tito Okello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OkelloTito9

Tito Okello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tito Okello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tito Okello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tito Okello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SCV Kampala

1 Temmuz 2013 yılında BIDCO Bul FC

1 Temmuz 2014 yılında African Lyon

1 Temmuz 2017 yılında Kampala CC

16 Şubat 2018 yılında Benfica Macau

30 Ağustos 2018 yılında Vipers SC

28 Ağustos 2020 yılında Gor Mahia FC

25 Nisan 2022 yılında Paykan FC

Tito Okello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tito Okello şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Tito Okello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Sudan takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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