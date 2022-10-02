Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü Tanımı;

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Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü Maaşları

Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.81

Meslek Adı :

Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal levhaları istenilen şekillerde kesen, büken ve kanal açan bir makas tezgahını çalışmaya hazırlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Titreşimli Saç Kesme Makası Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesme, bükme veya kanal açma aparatlarını tezgahtaki yerlerine takmak,

b) Yapılacak işleme göre metal levhayı makas ağzına getirmek,

c) Kol yardımı ile tutucu kızak ile alt ve üst yatakları gerektiği kadar levhaya yaklaştırmak,

d) Levhanın kesilecek dış kenarlarını kızak kelepçelerine takmak,

e) Sıkıştırmak ve üst yatağın yükseklik ayarını yapmak,

f) Makineyi çalıştırarak metal levhayı kesmek, kanal açmak veya bükmek,

g) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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