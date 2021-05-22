Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7223.81

Meslek Adı : Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarla

Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Metal levhaları istenilen şekillerde kesen, büken ve kanal açan bir makas tezgahını çalışmaya hazırlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Titreşimli Saç Kesme Makası Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesme, bükme veya kanal açma aparatlarını tezgahtaki yerlerine takmak,

b) Yapılacak işleme göre metal levhayı makas ağzına getirmek,

c) Kol yardımı ile tutucu kızak ile alt ve üst yatakları gerektiği kadar levhaya yaklaştırmak,

d) Levhanın kesilecek dış kenarlarını kızak kelepçelerine takmak,

e) Sıkıştırmak ve üst yatağın yükseklik ayarını yapmak,

f) Makineyi çalıştırarak metal levhayı kesmek, kanal açmak veya bükmek,

g) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü mesleği için “8181.50” kod olarak kullanılır iken Ahşap Malzemeler Satış Elemanı mesleği için “5223.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü Meslek Kodu “7223.81” olarak belirlenmiştir.

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