Tivibu Spor, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ağırlıyor

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağırlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tivibu Spor, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ağırlıyor

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağırlıyor. Tivibu Spor ekranlarında Erkut Öztürk'ün sorularını yanıtlayacak olan Başkan Büyükekşi, çarşamba günü saat 21.00'da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, sporun önemli isimlerini ekrana taşımaya devam ediyor. Türkiye'nin futboldaki yönetim aklı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orta Nokta Özel programında Erkut Öztürk'ün konuğu oluyor. Başkan Büyükekşi, 13 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'da canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak.

Milli Takım, altyapılar ve daha fazlası

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Ermenistan ile oynanan UEFA Euro 2024 elemeleri maçının ardından Milli takımın Euro 2024'e katılma hedefi hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ayrıca Başkan Büyükekşi, altyapı akademilerindeki Türkiye modeli gibi Türk futbolunun geleceğini değerlendirecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Orta Nokta Özel programı, 13 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'da Tivibu Spor ekranlarında yayınlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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