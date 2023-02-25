Tixiang Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tixiang Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tixiang Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tixiang Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tixiang Li 1 Eylül 1989 tarihinde Tangshan, Hebei şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李提香 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tixiang Li Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tixiang Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tixiang Li'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tixiang Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tixiang Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tixiang Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tixiang Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2014 yılında Tondela

31 Mayıs 2014 yılında BJ Guoan

14 Temmuz 2016 yılında SJZ Ever Bright

1 Ocak 2017 yılında GZ R&F

22 Şubat 2023 yılında ZJ FC

Tixiang Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tixiang Li şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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